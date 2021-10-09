Библиотеку имени Маяковского в Петербурге открыли после реконструкции

После реконструкции в библиотеку имени Маяковского пришли первые читатели / Фото: Смольный

В Санкт-Петербурге 9 октября 2021 года после реконструкции открылась библиотека имени Маяковского. Теперь она стала настоящим современным пространством, так как оборудована "умной" техникой, а также залами для лекций и коворкинга. Об этом рассказали в Смольном.

- Библиотека Маяковского - одна из лучших не только в Петербурге, но и в стране. Она взяла курс на инновационное развитие, внедряет новые подходы в работе с читателями, соответствует их ожиданиям и потребностям, - отметил губернатор города на Неве Александр Беглов.

В библиотеке появились станции самообслуживания, монорельсовый телелифт для транспортировки книг, а также "умный" гардероб с системой распознавания лиц Face-ID. Также обустроены залы, где будут проводиться лекции, концерты, треннинги.

Напомним, что библиотека имени Маяковского вернулась на набережную Фонтанки, 44. Там находится фонд отдела литературы на русском языке и читальные залы.