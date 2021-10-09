Уголовное дело завели на школьника в Петербурге за угрожающее фото в соцсетях

Школьника задержали в Петербурге за угрожающее фото в социальных сетях Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге задержали школьника за угрожающую фотографию, которую он опубликовал в социальной сети. Снимок он разместил еще 20 сентября, когда произошла бойня в Пермском университете. Об этом стало известно "КП-Петербург" от источника в правоохранительных органах в субботу, 8 октября 2021 года.

- На снимке в соцсети 17-летний ученик 11 класса гимназии, которая находится на улице Лидии Зверевой, парень держит в руке 70-миллиметровый патрон, - рассказал источник.

Также у снимка была надпись, которую можно интерпретировать как угрозу для учебного заведения, в котором учится школьник. В ней говорилось о том, что ЧП может произойти 21 сентября.

Никаких действий за угрозой не последовало. Однако полиция возбудила уголовное дело о ложном сообщении об акте терроризма. Парень находится под подпиской о невыезде.