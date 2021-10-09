Студента задержали за кражу смартфонов на 2 млн рублей в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция нашла парня, укравшего у 21-летнего студента 60 смартфонов на 2 миллиона рублей. Об этом 9 октября 2021 года рассказали в главном управлении МВД по Северной столице и Ленобласти.

- 3 октября в полицию позвонил четверокурсник одного из местных вузов и рассказал, что кто-то проник в квартиру на улице Димитрова, которую он снимает, и украл оттуда 60 мобильных телефонов различных моделей, стоимостью около 2 миллионов рублей, а также 200 тысяч рублей, - рассказали в полиции.

Тогда следователи возбудили уголовное дело и начали расследование.

Вечером 7 октября у дома 48 по улице Малой Балканской полицейские задержали подозреваемого. Им оказался также 21-летний парень, но студент четвертого курса другого вуза.

Для подозреваемого избрана мера пресечения – подписка о невыезде.