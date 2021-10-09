Музей Анны Ахматовой в Петербурге просит помощи в поисках музейного кота Оси

В Петербурге пропал старший кот Музея Анны Ахматовой Ося / Фото: Музей Анны Ахматовой

В Музее Анны Ахматовой в Санкт-Петербурге пропал старший музейный кот Ося. Об этом в музее рассказали 9 октября 2021 года, а также попросили помощи в его поисках.

- Ося рыжий, крупный, спокойный, кастрирован. Возраст около 16 лет. Он никогда не уходит дальше арки, ведущей в сад с Литейного проспекта. Если кто-то его подобрал и по доброте душевной решил подарить котику дом — пожалуйста, верните его нам, - попросили в музее.

Дело в том, что Осе необходимо регулярно посещать ветеринара, а также дважды в день принимать лекарства.

Оказалось, что Осю забрала неизвестная девушка. Она попала на видео камеры наблюдения, установленной в арке. Около полуночи 8 сентября она увидела кота, подошла и забрала его.

- Если Вы узнали девушку на видео, пожалуйста, попросите ее принести кота обратно или свяжитесь с нами: 8931-246-5004, - обратились в музее к горожанам.