Проезд по дамбе Петербурга ограничат до конца октября

Проезд по дамбе в Петербурге ограничат с 11 октября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Дирекция Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений предупредила автомобилистов о запланированных работах на трассе. Так, с 11 октября 2021 года до самого конца месяца проезд по дамбе будет органичен в связи с ремонтом асфальта на дороге.

- С 11 по 31 октября 2021 года на участках 117-141 километров с Невской и Финской стороны будут проходить плановые работы по ремонту асфальтобетонного покрытия, - рассказала дирекция КЗС.

На время работ движение по полосам трассы будет попеременно перекрываться. Так, для проезда будут свободны лишь несколько полос.

Напомним, что 9 октября в Петербурге закрылся на капитальный ремонт Биржевой мост. Работы продлятся до ноября 2022 года. На это время объезд будет проходить через Тучков мост.