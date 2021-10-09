Полиция возбудила уголовное дело за погром на Богословском кладбище в Петербурге

Уголовное дело возбудили после вандализма на Богословском кладбище в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге полиция завела уголовное дело после погрома на Богословском кладбище. Теперь стражи порядка разыскивают тех, кто повалил могильные памятники. Об этом в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти рассказали в субботу, 9 октября 2021 года.

- 4 октября около часа дня в полицию позвонил работник кладбища, который рассказал, что вовремя обхода территории Богословского кладбища по проспекту Мечникова дом 31 обнаружил поврежденные могилы, - рассказали в полиции.

Неизвестные вандалы повредили четыре надгробия, а именно три памятника повалили, а одну могильную плиту оторвали от основания.

Видео наблюдения в том месте, где произошел акт вандализма, не установлено. Теперь полиция разыскивает виновных. Им может грозить до трех месяцев ареста.