"Аллея ангелов" появилась в Буферном парке Пушкина

В Буферном парке высадили «Аллею ангелов» Фото: СОЦСЕТИ

В Буферном парке города Пушкин в Санкт-Петербурге появилась "Аллея ангелов". В субботу, 9 октября 2021 года, родители детей, которые боролись с онкологическими заболевания, высадили в парке 25 кленов. Об этом рассказали в Смольном.

- Проект посвящен детям, чью жизнь оборвала коварная болезнь, - рассказали в городской администрации.

Первая такая аллея появилась в саду Юннатов в 2019 году. Тогда родители деток, погибших от онкологии, высадили каштаны. Через год здесь посадили еще 14 деревьев.

Такая же аллея появилась в 2020 году в Яблоневом саду на Белградской улице. Там комитет по благоустройству помог благотворительному фонду "Варежка. Теплая забота" посадить 20 шаровидных ив.

При создании "Аллей ангелов" на каждое деревце помещается ангел с именем ребенка, который умер из-за болезни.