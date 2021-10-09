Крыша жилого дома загорелась на набережной Карповки в Петербурге

Крыша жилого дома на набережной Карповки загорелась Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге в Петроградском районе произошел пожар в жилом доме на набережной Карповки. В 18:16 часов в субботу, 9 октября 2021 года, на пульт экстренной службы поступило сообщение о том, что горит дома номер 30/15. На место незамедлительно выехали спасатели.

- По предварительной информации, у жилого дома горит кровля, - рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.

На данный момент, из-за угрозы распространения огня, а также из-за опасности такого пожара, его ранг повышен до номера 1БИС. На месте работают 34 спасателя и семь пожарных машин. Информации о пострадавших не поступало.

"КП-Петербург" продолжает следить за ситуацией.