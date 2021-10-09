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Происшествия9 октября 2021 19:38

Видео пожара в жилом доме на Карповке в Петербурге

Огонь охватил 800 "квадратов" крыши и мансарды
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Пожар охватил 800 квадратных метров кровли жилого дома на Карповке

Пожар охватил 800 квадратных метров кровли жилого дома на Карповке

Фото: Артем КИЛЬКИН

Страшный пожар произошел в жилом доме на набережной реки Карповки в Санкт-Петербурге. В седьмом часу вечера 9 октября 2021 года у дома 30/15 загорелась крыша. Огонь очень быстро начал спускаться на чердак и охватил всю мансарду. "КП-Петербург" публикует видео с места пожара.

- В шестиэтажном жилом доме горит мансарда на площади 800 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.

Пожар уже тушат по самому высокому рангу. На месте работают 18 пожарных машин, а также 80 человек личного состава.

Сообщается, что из дома были эвакуированы 100 человек, сведений о пострадавших не поступало.

Пожар в жилом доме на набережной Карповки в Петербурге