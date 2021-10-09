Сотрудники вневедомственной охраны задержали двух граждан, пытавшихся проникнуть на территорию корабля-музея «Аврора» Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге на крейсере "Аврора" задержали двух человек. В субботу, 9 октября 2021 года, сотрудники Росгвардии получили сообщение о том, что на корабле-музее сработала тревожная кнопка и отправились на место для проверки,

- К незамедлительно прибывшим на место происшествия сотрудникам Росгвардии обратился работник музея, который пояснил, что двое неизвестных граждан в состоянии алкогольного опьянения пытались пройти на территорию музея, но, получив отказ, стали громко выражаться нецензурной бранью в адрес администрации, - пояснили в Росгвардии.

На требования сотрудников музея гости не реагировали и продолжали лезть на крейсер. В итоге их задержали и отправили на "экскурсию" в 43 отдел полиции.