Число желающих привиться от коронавируса увеличилось в Петербурге

В Петербурге резко увеличилось число горожан, желающих привиться от коронавируса Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге увеличилось число горожан, желающих пройти вакцинацию. Об этом в субботу, 9 октября 2021 года, заявили в комитете по здравоохранению. Так, накануне впервые от коронавируса привились почти 9,5 тысяч человек, из них первично привились "Спутником Лайт" 5012 человек.

- Всего за сутки с учетом второго компонента выполнено 13 791 инъекций бюджетной вакциной. Число привитых коммерческой вакциной "Спутник Лайт" – 11 109. За минувшие сутки выполнено 247 инъекций коммерческой вакцины, - рассказали в комитете.

Добавим, что всего за время прививочной кампании в Петербурге вакцинировались полностью уже более 1,7 миллионов человек. Привиться в городе может каждый человек, старше 18 лет. Сделать это можно в одном из 174 пунктов.