МЧС Ленобласти объявило штормовое предупреждение 10 октября

Туман накроет Ленобласть 10 октября Фото: Артем КИЛЬКИН

Штормовое предупреждение объявило МЧС Ленинградской области. Спасатели предупреждают местных жителей о том, что в воскресенье, 10 октября 2021 года, на регион опустится густой туман. А это значит, что всем следует соблюдать правила безопасности при походе в лес или за рулем автомобиля.

- Начиная с 00:03 часов 10 октября, местами, преимущественно в восточных районах, ожидается туман при видимости 500 метров и менее, - рассказали в МЧС со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Спасатели напоминают, что в таких погодных условиях лучше воздержаться от похода за грибами или ягодами, так как в тумане ориентироваться сложно и можно заблудиться.

Также нужно быть внимательнее на дорогах, как автомобилистам, так и пешеходам.

Днем в области будет тепло, около 10-15 градусов, облачно и без существенных осадков.