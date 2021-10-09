Из горящего дома Чубакова на Карповке эвакуировали 100 человек

Из горящего дома Чубакова на Карповке в Петербурге эвакуировали 100 человек Фото: Артем КИЛЬКИН

Из горящего дома Чубакова на набережной Карповки в Санкт-Петербурге эвакуировали 100 человек. Как сообщают в пресс-службе МЧС Северной столицы, пострадавших в результате пожара, начавшегося вечером 9 октября 2021 года, нет.

- Из дома эвакуированы 100 человек, сведения о пострадавших на данный момент не поступали, - рассказали спасатели.

О пожаре стало известно в 18:16 часов, когда кто-то из очевидцев позвонил спасателям и сообщил, что у дома 30/15 по набережной Карповки горит крыша. Когда пожарные прибыли на место, то увидели, что огонь уже охватил мансарду и часть чердака. Было принято тушить пожар по самому высшему рангу.

В самый разгар пожара, огонь охватывал 800 квадратных метров площади. С огнем боролись 18 единиц техники и 80 человек личного состава. На данный момент спасатели уже четвертый час тушат пламя.