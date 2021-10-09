Эвакуированных из горящего дома на Карповке в Петербурге разместили в автобусе

Пассажиравтотранс выделил автобус для размещения эвакуированных жителей горящего дома на Карповке Фото: Артем КИЛЬКИН

"Пассажиравтотранс" Санкт-Петербурга пригнал на набережную реки Карповка, где произошел большой пожар, автобус, чтобы разместить в нем эвакуированных жильцов. В шесть часов дня 9 октября 2021 года дом 30/15 по Карповке загорелся. Сначала начала пылать кровля, постепенно огонь охватил мансарду. Из дома эвакуировали 100 человек.

- В связи с пожаром в жилом доме Чубакова на набережной реки Карповки оперативно выделен автобус для временного размещения жителей, - рассказали в "Пассажиравтотранс".

Пожарные уже пятый час работают на месте. Огонь охватил 800 квадратных метров мансарды, крыши и частично чердака. Сильное пламя им удалось усмирить примерно к девяти часам. Однако сейчас продолжается тушение очагов, а также проливка места пожара.

По предварительным данным, пострадавших нет. Причины возникновения пожара пока не назывались.