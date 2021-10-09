МЧС локализовало пожар в доме Чубакова на набережной Карповки

Пожар в доме Чубакова на набережной Карповки локализован Фото: Артем КИЛЬКИН

Спасатели спустя четыре с половиной часа локализовали пожар в жилом доме Чубакова на набережной реки Карповка 30/15 в Санкт-Петербурге. К 20:25 часов 9 октября 2021 года ранг пожара был понижен до номера два. Работы по тушению продолжаются.

- В 22.36 пожар локализован на площади 800 квадратных метров, ранг пожара снижен до №2, - рассказали в пресс-службе МЧС Петербурга.

Также сообщается, что на данный момент все еще происходит очаговое горение на площади 300 квадратных метров.

В шесть часов дня в МЧС поступило сообщение о том, что горит крыша дома Чубакова. Вскоре огонь опустился на мансарду и чердак жилого здания. Из дома были экстренно эвакуированы 100 человек. Сейчас они размещены в автобусе.

Погибших и пострадавших в результате пожара нет. На месте работают 29 единиц техники и 128 человек личного состава.