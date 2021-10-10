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Общество10 октября 2021 9:42

В Петербурге в начале недели будет ясная и холодная погода

Самым теплым днем будет понедельник, а затем температура будет опускаться
Юлия СТАЛИНАЮлия СТАЛИНА
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Дождей не будет до субботы.

Дождей не будет до субботы.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербург уже полностью во власти осени и по прогнозам синоптиков шансов на потепление все мало. Следующая неделя с 11 октября ожидается ясно, но холодной. Как сообщает портал "Яндекс.Погода" в понедельник не будет дождей, а температура сохраниться на отметке +12 градусов днем, а затем начнет холодать.

Дождей не будет до субботы 16 октября, в остальные дни осадков не обещают.

Во-вторник, 12 октября дневная температура составит + градусов ночью, днем потеплеет до +10. Среда, 13 октября, пасмурно и +9 градусов днем.