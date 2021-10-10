Спасатели закончили тушить пожар на крыше дома Чубакова только к утру

Огонь захватил крышу дома и мансарду. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Крупный пожар в Петроградском районе Петербурга удалось потушить только лишь к утру 10 октября 2021 года. Напомним, вечером 9 октября на набережной Карповки загорелась крыша и мансарда дома Чубакова. Пламя охватило площадь 800 квадратных метров.

Как рассказали в МЧС, из здания эвакуировали 100 человек. Людей разметили в автобусах, пока пожарные тушили огонь. Полностью локализовать пламя удалось в 6:00.

- К ликвидации пожара было привлечено от МЧС: 29 единиц техники и 128 человек личного состава, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.