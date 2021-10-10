В Петербург привезли 50 тысяч доз вакцины «ЭпиВакКорона»

Ранее Комздрав города заявлял, что в Петербурге увеличилось число желающих сделать прививку от коронавируса. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербург прибыла новая партия вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». Об этом сообщили в пресс-службе Комитета здравоохранения города 10 октября 2021 года.

- Сегодня на склад ОАО «Фармбаза» в количестве 51030 доз поступила ЭпиВакКорона - вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, - рассказали в ведомстве.

Ранее Комздрав города заявлял, что в Петербурге увеличилось число желающих сделать прививку от коронавируса. Об этом говорят данные за последнюю неделю. К 8 октября количество уникальных пациентов, привитых от COVID-19 впервые, составило 9 496. Из них первично привито Спутником Лайт – 5012 человек.