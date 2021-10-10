Количество безработных в Санкт-Петербурге за год сократилось на в четыре раза

В этом году регистрируемая безработица снизилась со 109 тысяч до 25 тысяч человек. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге за 2021 году в четыре раза сократилось число безработных. Об этом рассказали в Смольном, после ежегодной ярмарки вакансий. По данным правительства, в Северной столице один из самых низких показателей по стране.

- Этого удалось добиться за счёт открытия новых производств и загрузки действующих предприятий длительными и стабильными заказами. Несмотря на пандемию, город продолжил программы поддержки бизнеса и тех, кто только собирается начать своё дело, - сказал губернатор Александр Беглов.

В этом году регистрируемая безработица снизилась со 109 тысяч до 25 тысяч человек. Еще в начале года на учете стояло 90 тысяч петербуржцев. Также выросло число предлагаемых вакансий. В данный момент в базе данных до 50 тысяч разных предложений. Самая большая нехватка рабочих наблюдается в сфере строительства и недвижимости, производственной отрасли. Нужен персонал в организациях сферы гостеприимства.