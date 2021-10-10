За сутки в Петербурге госпитализировали еще 400 человек с коронавирусом

В Петербурге растет число заболевших коронавирусом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Число госпитализированных с коронавирусомв Петербурге растет с каждым днем. Только за последние сутки в больницы города попали 396 пациентов, сообщает сводка Смольного за 10 октября 2021 года.

В данный момент в петербургских стационарах находятся 6 284 жителя города с коронавирусной инфекцией. Из них только 568 пациентов в реанимации, а еще 259 подключены к аппаратам ИВЛ. Также в Северной столице 30 037 пациентов на амбулаторном лечении.

Тем временем, за сутки в Петербурге подтвердили еще 2 822 заражения и это новый рекорд по заболеваемости с января 2020 года.

10 октября стало известно о новой партии вакцины «ЭпиВакКорона». В город завезли чуть больше 50 тысячи доз препарата.