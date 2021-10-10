Петербуржец продает за полмиллиона плакат автографом золотого состава группы «Король и шут»

Фото: "Авито"

Житель Петербурга продает плакат с автографами золотого состава группы «Король и шут». Объявление появилось на сайте «Авито». Мужчина по имени Александр уверяет, что в его распоряжении есть уникальный артефакт. На постере, где изображены участники коллектива, они же и расписались.

- Вещь коллекционная, оригинальная, будет отлично смотреться на стене, привлекая завистливые взгляды, возможно такого набора автографов больше не существует, стоимость будет увеличиваться со временем, - рассказал он.

На плакате оставили автограф: фронтмен Михаил Горшенёв, гитарист и вокалист Андрей Князев, бас-гитарист Александр Балунов, Яков Цвиркунов (гитара), барабанщик Александр Щиголев и скрипачка Марии Нефёдова. Продавец хочет за коллекционную вещь полмиллиона рублей.

По словам мужчины, автографу участники коллектива оставили во время записи альбома в 1999 году.