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Общество10 октября 2021 22:07

В Ленобласти ожидается похолодание до + 1 градуса

Первые заморозки наступят в понедельник, 11 октября
Юлия СТАЛИНАЮлия СТАЛИНА
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А вот в северной части региона чуть потеплее, чем в южной.

А вот в северной части региона чуть потеплее, чем в южной.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Ленинградскую область накроют первые заморозки. Уже в понедельник, 11 октября, температура в регионе может приблизится к нулю градусов. В южных районах пройдет дождь, а также похолодает до +1 градуса.

А вот в северной части региона чуть потеплее, воздух прогреется от +4 до +9 градусов в ночное время, а днем ожидается +8, +13 градусов.

В Петербурге тоже обещают прохладную неделю. В начале недели +13 градусов днем, в следующие дни +10 градусов, преимущественно без осадков.