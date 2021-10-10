В Ленобласти ожидается похолодание до + 1 градуса

А вот в северной части региона чуть потеплее, чем в южной. Фото: Олег ЗОЛОТО

Ленинградскую область накроют первые заморозки. Уже в понедельник, 11 октября, температура в регионе может приблизится к нулю градусов. В южных районах пройдет дождь, а также похолодает до +1 градуса.

А вот в северной части региона чуть потеплее, воздух прогреется от +4 до +9 градусов в ночное время, а днем ожидается +8, +13 градусов.

В Петербурге тоже обещают прохладную неделю. В начале недели +13 градусов днем, в следующие дни +10 градусов, преимущественно без осадков.