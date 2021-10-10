На Московском вокзале в Петербурге нашли предмет, похожий на гранату

Фото: пресс-служба Росгвардии Санкт-Петербурга.

В здание Московского вокзала в Петербурге нагрянул ОМОН. Причиной стал подозрительный предмет, его обнаружили в сумке одного из пассажиров во время досмотра. Предмет был похожим на гранату. Сотрудникам пришлось вызвать Росгвардию.

- Прибывшие на место специалисты-взрывотехники ОМОН (на транспорте) Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области осмотрели подозрительный предмет и установили, что это не представляющий опасности сувенир в форме ручной гранаты, - рассказали в пресс-службе Росгвардии Санкт-Петербурга.

Происшествие не повлияло на работу железнодорожного вокзала, отметили силовики.