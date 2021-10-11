Спрос на квартиры в новостройках в Петербурге снизился вдвое

Спрос на квартиры в новостройках в Петербурге снизился почти вдвое Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге почти вдвое упал спрос на квартиры в новостройках. Согласно данным "Авито Недвижимость", в третьем квартале 2021 года жители города стали на 44 процента реже интересоваться жильем в новых домах.

- Специалисты в области недвижимости связывают это со снижением лимита льготной ипотеки, - пишут "Невские новости".

Так, если раньше многие петербуржцы брали займ по государственной программе на приобретение жилья, то начиная с 1 июля процент таких людей снизился. Это связано с тем, что максимальную сумму кредита по программе снизили, а процентная ставка наоборот выросла до семи процентов годовых. Несмотря на это, на Петербург все еще приходится 14 процентов от всех льготных ипотек по стране.