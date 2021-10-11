Антициклон задержит тепло в Петербурге 11 октября

Тепло и без дождей будет в Петербурге 11 октября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Теплая погода в Санкт-Петербурге задержится как минимум еще на один день. По данным ведущего специалиста центра "Фобос" Михаила Леуса в понедельник, 11 октября 2021 года, Северная столица будет находиться под влиянием антициклона. Из-за него небо над городом будет облачным, но обойдется без дождей.

- Антициклон, который, казалось бы, уже прекратил своё влияние на погоду, сегодня вновь будет определять синоптическую ситуацию в Северной столице. Стараниями его северо-западной периферии ожидается облачная с прояснениями погода, при этом обойдётся без дождей, - рассказал синоптик.

Так, днем в Петербурге воздух прогреется до плюс 11-13 градусов, по Ленинградской области ожидается до плюс 9-14 градусов. Ветер сохранится теплых направлений, юго-западный до 5-10 метров в секунду.

Также синоптик отметил, что в Петербурге уже 16-й день подряд с высоким атмосферным давлением. 11 октября оно составит 760 мм рт. ст.