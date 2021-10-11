Филиал Высшей школы экономики в Петербурге возглавила Анна Тышецкая

Петербургский филиал Высшей школы экономики представил нового директора / Фото: БФУ имени Канта

Новым директором Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге назначена Анна Тышецкая. Сейчас она работает проректором по образовательной деятельности в калининградском БФУ имени Канта. Об этом рассказали в вузе 10 октября 2021 года.

Бывший директор ВШЭ в Петербурге Сергей Кадочников, который занимал пост с 2013 года, тем не менее, из вуза не уходит.

- Преемственность в жизни НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург будет обеспечена. Сергея Михайловича я никуда не отпускаю. Он человек, у которого слова всегда сопровождаются делом, пример для всех руководителей, - отметил ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов.

Кадочников останется при школе и будет курировать ее работу на новом этапе развития, получая полную поддержку со стороны руководства.