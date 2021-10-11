Закрытие Биржевого моста спровоцировало пробки в Петербурге

Из-за закрытия Биржевого моста в Петербурге появились пробки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге в выходные закрылся на капитальный ремонт Биржевой мост, который соединяет Петроградскую сторону и Васильевский остров. Однако теперь вся нагрузка ушла на соседние переправы, из-за чего в городе образовались пробки. Так, утро 11 октября 2021 года началось с заторов на Троицком и Тучковом мостах.

- Серьезная пробка наблюдается на Троицком мосту, причем, в обе стороны. Пробки наблюдаются на Кутузовской набережной, на улице Куйбышева, а также Каменоостровском проспекте в сторону центра, - сообщает сервис "Яндекс.Пробки".

Серьезный затор наблюдается на Большом проспекте Петроградской стороны, на Малом проспекте и на Тучковом мосту. Также сложно проехать и по Васильевскому острову, в частности по набережной Макарова и по 1-й линии В.О.

Напомним, что капитальный ремонт продлится до 2023 года, однако проезд по Биржевому мосту откроют уже в конце ноября 2022 года.