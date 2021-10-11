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Происшествия11 октября 2021 9:47

Суд Петербурга заблокировал 20 сайтов по продаже дипломов и прав на вождение

Так, один из порталов предлагал купить диплом по специальности "судовождение"
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Суд Петербурга заблокировал сайты по продаже дипломов

Суд Петербурга заблокировал сайты по продаже дипломов

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге Фрунзенский районный суд 11 октября 2021 года признал запрещенными 20 сайтов, которые занимались продажей дипломов и прав на вождение. Среди "услуг", они предлагали приобрести даже диплом по специальности "судовождение".

- Помимо гарантий и рекламы предоставляемых услуг, разработчики расписали схему осуществления данной деятельности, включающую составление заявки, изготовление макета и согласование его с заказчиком, доставку курьером. Посещение данных сайтов свободно для всех категорий граждан, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

На данный момент суд вынес решение о блокировке сайтов, однако тем, кто за ними стоит грозит уголовная ответственность за подделку и изготовление или сбыт поддельных документов. Кроме того, покупка дипломов по специальности "судовождение", а затем их использование опасно для окружающих.