Суд Петербурга заблокировал 20 сайтов по продаже дипломов и прав на вождение

Суд Петербурга заблокировал сайты по продаже дипломов Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге Фрунзенский районный суд 11 октября 2021 года признал запрещенными 20 сайтов, которые занимались продажей дипломов и прав на вождение. Среди "услуг", они предлагали приобрести даже диплом по специальности "судовождение".

- Помимо гарантий и рекламы предоставляемых услуг, разработчики расписали схему осуществления данной деятельности, включающую составление заявки, изготовление макета и согласование его с заказчиком, доставку курьером. Посещение данных сайтов свободно для всех категорий граждан, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

На данный момент суд вынес решение о блокировке сайтов, однако тем, кто за ними стоит грозит уголовная ответственность за подделку и изготовление или сбыт поддельных документов. Кроме того, покупка дипломов по специальности "судовождение", а затем их использование опасно для окружающих.