Александр Беглов предложил Максима Мейксина на пост вице-губернатора Петербурга

Губернатор Петербурга Александр Беглов предложил Максима Мейксина на пост вице-губернатора / Фото: Смольный

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил назначить вице-губернатором города Максима Мейксина. Как стало известно 11 октября 2021 года, градоначальник уже направил кандидатуру на согласование в Законодательное собрание. Об этом рассказали в Смольном.

- Александр Беглов направил в Законодательное Собрание представление на согласование Максима Мейксина на должность вице-губернатора Санкт-Петербурга, отвечающего за решение вопросов внутренней политики, - рассказали в городской администрации.

С 2019 года Мейксин возглавлял Центральный район города, а также являлся советником губернатора.

Свою карьеру чиновника Максим Мейксин начал в 2003 году в администрации Кировского района Ленобласти, где работал сначала до 2006 года, а после с 2010 по 2012 года. С 2013 года стал председателем комитета по промышленной политике и инновациям Санкт Петербурга.