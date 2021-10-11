Сын Игоря Талькова четвертый день защищает портрет отца на Литейном проспекте

Тальков-младший четвертый день защищает портрет отца на Литейном проспекте Фото: Лилия КОЗЛОВА

Игорь Тальков-младший объявил настоящую войну ради защиты портрета своего знаменитого отца, который появился вечером 7 октября 2021 года на Литейном проспекте в Санкт-Петербурге. Уже четвертый день подряд он практически не отходит от граффити, не давая его закрасить. Рано утром 11 октября он снова появился в саду Дома Пашкова.

- Пока что все спокойно. Мы продолжаем наблюдать, - рассказал "КП-Петербург" один из помощников сына музыканта.

Конфликт интересов Талькова-младшего и компании "Россети Ленэнерго", которой принадлежит будка, где нанесли граффити, возник из-за отсутствия разрешения на размещение портрета. В компании заявили, что не против рисунка. Но по закону, он должен быть сначала согласован с городом. Поэтому "Ленэнерго" обязаны его закрасить.

Тальков-младший заявил, что будет защищать ценой жизни портрет отца. Поэтому он каждый день дежурит возле граффити. Также ему помогают сподвижники, которые не уходят из сквера даже ночью.