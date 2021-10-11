До +13 градусов и без осадков ожидается в Петербурге в понедельник

В понедельник в Петербурге опять солнечно и тепло. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Бабье лето продолжается. Несмотря на пасмурные выходные, которые, казалось, отобрали надежду на тепло и солнце, хорошая погода вернулась в город. Уже с утра воздух в городе прогрелся до 8,8 градуса, а днем обещают и вовсе до +13.

- Санкт-Петербург: возвращение антициклона. 11 октября ожидается облачная с прояснениями погода, при этом обойдется без дождей. Температура воздуха составит днем +11…+13, по Ленинградской области +9…+14 градусов, - сообщает ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.

Ветер будет юго-западный умеренный, скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление наконец-то начнет будет падать и впервые за две недели вернется к норме, до 760 мм ртутного столба.

Относительно тепло и сухо будет также и во вторник, а вот на среду уже опять обещают дожди.