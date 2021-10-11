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Политика11 октября 2021 11:19

ЗакС рассмотрит кандидатуру Мейксина на пост вице-губернатора Петербурга на заседании

Решение о назначении кандидата на новую должность будет принято 13 октября
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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ЗакС рассмотрит кандидатуру Мейксина на пост вице-губернатора Петербурга 13 октября

ЗакС рассмотрит кандидатуру Мейксина на пост вице-губернатора Петербурга 13 октября

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Законодательное собрание Санкт-Петербурга рассмотрит кандидатуру Максима Мейксина на пост вице-губернатора города. Документы по нему поступили уже в парламент, рассказали в ЗакСе 11 октября 2021 года.

- ЗакС рассмотрит кандидатуру Максима Мейксина на должность вице-губернатора на заседании, которое состоится в среду, 13 октября, - пояснили в парламенте.

Кандидатуру на эту должность выдвинул сам губернатор города на Неве Александр Беглов. Пост предполагает обширную ответственность и сферу деятельности: молодежная политика, печать и взаимодействие со СМИ, развитие госуправления в Петербурге, межнациональные и межконфессиональные отношения, а также взаимодействие религиозными объединениями, политическими партиями и субъектами общественного контроля.

Напомним, что Максим Мейксин с 2019 года занимает должность главы Центрального района Северной столице. До того работал председателем комитета по промышленной политике и инновациям города.