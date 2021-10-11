Вор-неудачник встретил хозяина квартиры в Петербурге, в которою он забрался

Сотрудники Росгвардии задержали в Петербурге вора, выбившего окна в квартире / Фото: Росгвардия

В Санкт-Петербурге мужчина попытался обокрасть квартиру, но встретил в ней хозяина жилья. В девятом часу утра в воскресенье, 10 октября 2021 года, вор-неудачник решил залезть через окно в квартиру по Новоизмайловском проспекте в Московском районе, и даже выбил для этого окна.

- Мужчина разбил стеклопакеты нескольких окон квартиры на первом этаже дома, расположенного на Новоизмайловском проспекте. Пытаясь забраться в квартиру, он увидел человека внутри и убежал. Хозяин квартиры обратился в правоохранительные органы, - рассказали в Росгвардии.

Мужчина забрался в квартиру, увидел там хозяина и сбежал / Фото: Росгвардия

Первыми на место прибыли сотрудники вневедомственной охраны. Они получили приметы предполагаемого вора и приступили к розыску. Вскоре, на Краснопутиловской улице они поймали мужчину, который подходил под описание.

Задержанного передали в руки полиции. Оказалось, что он уже был несколько раз судим. Расследование продолжается.