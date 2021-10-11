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Здоровье11 октября 2021 11:49

Рекорд осенней заболеваемости коронавирусом зафиксировали в Петербурге

Впервые с января показатель приблизился к трем тысячам случаев в сутки
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Новый осенней рекорд по коронавирусу установлен в Петербурге. Фото: Яндекс.Коронавирус

Новый осенней рекорд по коронавирусу установлен в Петербурге. Фото: Яндекс.Коронавирус

Новый резкий подъем заболеваемости коронавирусом произошел в Петербурге за последние дни. Число случаев ковида в городе резко приблизилось к трем тысячам, чего не было с января нынешнего года.

- На утро 11 октября в Петербурге зафиксирован 2931 случай коронавирусной инфекции. С начала пандемии в городе заразились ковидом 647 623 человека, - сообщает портал «Стопкоронавирус».

Это один из самых высоких показателей со второй волны, которая стала наиболее мощной и продлилась с ноября 2020 по середину февраля 2021 года. На ее пике в сутки заражалось по 3700 с лишним петербуржцев. Однако тогда вакцинацию от коронавируса лишь начинали делать.

Июльская (третья) волна оказалась более спокойной - около 2000 человек в пике.