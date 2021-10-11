Новый скачок заражения коронавирусом произошел в Петербурге 11 октября

Уровень заражения коронавирусом превысил все показатели последних восьми месяцев в Петербурге 11 октября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге происходит стремительный рост заражений коронавирусом. В понедельник, 11 октября 2021 года, был зафиксирован новый скачек ежедневного прироста почти на четыре процента. Впервые за восемь последних месяцев суточная заболеваемость приблизилась к отметке в 3 тысячи человек.

- За минувшие сутки в Петербурге было выявлено еще 2931 случаев заражения коронавирусом. Также подтверждены 63 смерти, - рассказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Статистика по коронавирусу в Санкт-Петербурге на 11 октября 2021 года / Фото: Яндекс

А вот среды выздоровевших за минувшие сутки всего 371 человек. Такой низкий показатель связан с тем, что в выходные процедуры с выписками происходят реже.

В общей сложности за время пандемии в Северной столице было зафиксировано 647 623 случаев заражения коронавирусом. Из них 595 735 пациентов выздоровели. Не смогли справиться с болезнью и скончались 22 509 человек.