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Общество11 октября 2021 12:07

Семье погибшего петербуржца в авиакатастрофе в Татарстане дадут миллион рублей

Павел Музыченко летел в самолете вместе с другими парашютистами
Юлия СТАЛИНАЮлия СТАЛИНА
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Фото: соцсети

Фото: соцсети

Правительство Республики Татарстан выделит семье погибшего в авиакатастрофе петербуржца один миллион рублей. Деньги получат родственники Павла Музыченко, который разбился во время крушения самолета L-410 в Мензелинском районе республики. Об этом сообщили на сайте администрации.

Согласно постановлению, семьи погибших получат один миллион, пострадавшие - по 400 тысяч. Также власти обещали помочь с транспортировкой тел на родину.

Петербуржец Павел Музыченко был на борту самолета с другими парашютистами. Экстримом мужчина занимается больше пяти лет и за плечами имел больше 400 прыжков. Последние полтора года он живет в Уфе, куда переехал из-за хорошей должности. В Петербурге у него осталась дочка.