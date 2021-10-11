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Авто11 октября 2021 12:11

Смольный опубликовал адреса работы передвижных камер фиксации скорости в Петербурге с 11 по 17 октября

Под наблюдением окажутся Витебский, Приморский проспекты и город Пушкин
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Смольный опубликовал новые адреса работы передвижных камер фиксации скорости

Смольный опубликовал новые адреса работы передвижных камер фиксации скорости

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Комитет по информации и связи Санкт-Петербурга опубликовал список адресов, где с 11 по 17 октября 2021 года, будут работать передвижные комплексы фиксации превышения скорости. Так, камеры будут курсировать всю неделю в Выборгском, Приморском районах, а также в центре города и в Пушкине.

- Передвижные комплексы фиксируют превышение скорости на аварийно-опасных участках во всех районах города, которые определяют в управлении ГИБДД города и Ленобласти, - рассказали в Смольном.

Так, контроль на неделе будет установлен на Витебском проспекте, Таллинском шоссе, Парашютной улице, Приморском проспекте, Приморском шоссе, Выборгской набережной, набережной Макарова, в Сестрорецке, Шушарах и Пушкине. Полный список адресов можно посмотреть в памятке Смольного.

Адреса работы передвижных комплексов фиксации превышения скорости с 11 по 17 октября / Фото: Смольный

Адреса работы передвижных комплексов фиксации превышения скорости с 11 по 17 октября / Фото: Смольный

Напомним, что вся информация с комплексов поступает в ЦАФАП.