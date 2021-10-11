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Общество11 октября 2021 12:41

Единый номер Центра социальной защиты населения заработал в Ленинградской области

По нему можно задать любые вопросы, связанные с «социалкой»
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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У областного управления соцзащиты появился единый номер.

У областного управления соцзащиты появился единый номер.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградской области заработал единый телефон «горячей линии», по которому можно задать все вопросы, связанные с социальным обеспечением и прочили моментами по «социалке». Работать линия будет в будние дни.

- Уважаемые жители! С 11.10.2021 Центр социальной защиты населения переходит на единый бесплатный номер телефона по всей Ленинградской области 8-800-350-06-05, - сообщает пресс-служба областного Комитета по социальной защите населения.

Операторы службы будут консультировать по вопросам социальной защиты в Ленобласти и подскажут, как работает сам Центр соцзащиты. Звонки принимаются с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00 и в пятницу с 9:00 до 17:00.

Звонок из любого региона России - бесплатный.