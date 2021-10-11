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Происшествия11 октября 2021 12:42

Мужчина нашел гранаты в купленной квартире в Петербурге

Боеприпасы он обнаружил, когда разбирал старые вещи в шкафу в туалете
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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В Выборгском районе взрывотехники ОМОН обследовали обнаруженные в квартире гранаты / Фото: Росгвардия

В Выборгском районе взрывотехники ОМОН обследовали обнаруженные в квартире гранаты / Фото: Росгвардия

В Санкт-Петербурге мужчина купил квартиру с "сюрпризом". Разбирая старые вещи, которые остались в жилье от прошлого хозяина, он обнаружил гранаты и запал. Увидев боеприпасы, он позвонил сразу же в полицию. Об этом 11 октября 2021 года рассказали в Росгвардии.

- 27-летний мужчина рассказал о том, что разбирал вещи в купленной им трехкомнатной квартире в доме 3/1 по Индустриальному проспекту и в шкафу в туалете нашел предметы, похожие на боеприпасы, - рассказали в Росгвардии.

На место обнаружения оперативно прибыли специалисты группы разминирования ОМОН ГУ Росгвардии. Взрывотехники, осмотрев находку, установили, что это две ручных гранаты, запалы к ним лежали отдельно.

Все боеприпасы забрали сотрудники полиции, которым теперь предстоит выяснить, откуда они взялись.