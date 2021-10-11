В честь погибшего в авиакатастрофе в Татарстане петербуржца открыли мемориал

Фото: предоставлено председателем Федерации парашютного спорта Республики Башкортостан

В Уфе возле Федерации парашютного спорта Башкирии открыли мемориальную доску в честь петербуржца. Напомним, 42-летний Павел Музыченко погиб 10 октября 2021 года в Татарстане при крушении самолета. Мужчина был среди 22 человек, в вамолете L-410 с парашютистами местного Мензелинского аэроклуба. Судно рухнуло и 16 человек скончались, остальные попали в больницу.

Павел Музыченко пять лет занимался парашютным спортом. Даже переехав из Петербурга в Уфу не мог жить без своего увлечения. Мужчина стал членом Федерации парашютного спорта в Башкирии, где за полтора года поставил несколько рекордов в высоте и побеждал в соревнования. Поэтому в честь петербуржца открыли мемориальную доску в Уфе.

- В том самолете погиб наш товарищ Павел Музыченко. Сегодня мы установили временный монумент погибшим и поставили почетный караул, рассказал "Комсомолке" Гайрат Манаев, председатель Федерации парашютного спорта Республики Башкортостан.

Напомним, ранее стало известно, что семьи погибших в авиакатастрофе получат по миллиону рублей в качестве компенсации. У петербургского парашютиста в осталась дочь.