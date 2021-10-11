"Петроэлектросбыт" попросил жителей Петербурге отказаться от бумажных квитанций

Петроэлектросбыл призвал жителей Петербурга подключить электронный счет Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

АО "ЕИРЦ Петроэлектросбыт" призвал жителей Санкт-Петербурга отказаться от бумажных квитанций. Компания предложила горожанам принять участие в экологической акции "Каждое дерево на счету". Об этом они рассказали 11 октября 2021 года.

- Каждый участник акции получит именное виртуальное дерево в Instagram-аккаунте проекта, которое не только украсит новостную ленту, но и позволит рассказать о данной инициативе свои друзьям и близким, - рассказали в компании.

Петербуржцев мотивируют тем, что подключив электронный счет, они смогут сделать свой вклад в бережное отношение к природе.

Для участия в акции нужно в личном кабинете на сайте или мобильном приложении "ПСК/ПЭС" подписаться на электронный счет. Код, который придет на почту после оформления надо отправить личным сообщением в Instagram-аккаунт @spasiderevo. Также в данном аккаунте выбрать понравившееся дерево. После того, как в сторис компании появится ваше именное дерево, следует поделиться им в своем профиле.