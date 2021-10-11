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Здоровье11 октября 2021 13:15

В Смольном рассказали, сколько чиновников привились от коронавируса

По постановлению, к 1 октября не менее 80% должны иметь иммунитет
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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В Смольном раскрыли данные по уровню вакцинации среди чиновников

В Смольном раскрыли данные по уровню вакцинации среди чиновников

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Смольном рассказали, сколько чиновников привились от коронавируса. Губернатор Александр Беглов поставил задачу, чтобы к 1 октября не менее 80 процентов сотрудников органов исполнительной власти имели иммунитет к инфекции. В администрации губернатора этот показатель даже превысили, пишет 11 октября 2021 года "Мойка78".

- Показатель иммунизации в администрации губернатора Петербурга достигает 81,5 процента. Но в Смольном не уточнили, сколько именно человек привились, а сколько из них получили иммунитет за счет того, что переболели, - пишет издание.

Также известно, что в комитетах и их подведомственных организациях имеют иммунитет к коронавирусу 81,02 процентов сотрудников.

Сообщается, что есть проблемы с коллективной иммунизацией в некоторых подведомственных учреждениях из-за того, что их сотрудники долгое время отказывались ставить прививку.