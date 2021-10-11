Появилось фото похитителя беременной жены бизнесмена из Ленобласти, требовавшего 10 млн рублей

Появилось фото мужчины, похитившего беременную жену бизнесмена и Гатчины в Ленинградской области. О задержании подозреваемого стало известно 11 октября 2021 года. Ловили его "на живца" - под видом передачи выкупа за женщину.

- Похититель требовал выкуп - 10 млн рублей. Несколько раз он менял место, где ему должны были передать деньги. В итоге, следователи подготовили "выкуп" в виде денег банка приколов и отправили отдавать его мать женщины, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Вскоре появился мужчина на велосипеде, выхватил пакет и уехал. За ним проследовали оперативники, чтобы убедиться, что это не просто курьер. В итоге мужчина сел в машину, где стал пересчитывать деньги. В этот момент его и задержали. Им оказался 51-летний уроженец Альметьевска.

Пленница все это время со 2 октября была в заточении в квартире в Мурино. Сейчас женщине ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело.