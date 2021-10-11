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Происшествия11 октября 2021 13:30

Появилось фото похитителя беременной жены бизнесмена из Ленобласти, требовавшего 10 млн рублей

Мужчина запер женщину в квартире в Мурино, где она пробыла больше недели
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Появилось фото похитителя беременной жены бизнесмена из Ленобласти, требовавшего 10 млн рублей

Появилось фото похитителя беременной жены бизнесмена из Ленобласти, требовавшего 10 млн рублей

Появилось фото мужчины, похитившего беременную жену бизнесмена и Гатчины в Ленинградской области. О задержании подозреваемого стало известно 11 октября 2021 года. Ловили его "на живца" - под видом передачи выкупа за женщину.

- Похититель требовал выкуп - 10 млн рублей. Несколько раз он менял место, где ему должны были передать деньги. В итоге, следователи подготовили "выкуп" в виде денег банка приколов и отправили отдавать его мать женщины, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Вскоре появился мужчина на велосипеде, выхватил пакет и уехал. За ним проследовали оперативники, чтобы убедиться, что это не просто курьер. В итоге мужчина сел в машину, где стал пересчитывать деньги. В этот момент его и задержали. Им оказался 51-летний уроженец Альметьевска.

Пленница все это время со 2 октября была в заточении в квартире в Мурино. Сейчас женщине ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело.