Суд прекратил дело к Сергею Шнурову из-за песни "В Питере - пить"

Женщина забрала иск из суда к Шнурову за песню "В Питере пить" Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Смольный районный суд в понедельник, 11 октября 2021 года, прекратил производство дела по исковому заявлению к ИП Шнуров Сергей Владимирович, а также ООО "ВКонтакте" из-за песни "В Питере - пить". Разбирательство началось с того, что одной женщине не понравилась композиция и она заявила, что нарушены ее права, как потребителя.

- В своем иске женщина заявляла, что 8 июня 2021 года через подписку в соцсети послушала указанную песню, где содержатся два бранных выражения. Одно из них звучит четыре раза, второе лишь один, - рассказали в объединенной пресс-службе судов.

Женщина написала в иске, что тем самым Шнуров произвел некачественную музыкальную продукцию, а соцсеть, следовательно, некачественный контент.

- При использовании русского языка как государственного языка РФ не допускается использования слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка, - писала истица.

Через суд женщина хотела получить компенсацию в 1 тысячу рублей. Однако в итоге, спустя несколько месяцев, иск забрала.