С бывшего зампрокурора Невского района и его подельников сняли судимость по делу о создании свалки с сотнями тысяч тонн опасных отходов в Петербурге

Суд "простил" устроителей опасной мусорной свалки в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Невский районный суд Петербурга снял судимость с бывшего замглавы районной прокуратуры, который вместе с подельниками организовал незаконную свалку, на которые свозились опасные отходы. Всего на полигоне было накоплено более 375 тысяч тонн мусора. В 2014 году они заработали на этом более 15 миллионов рублей. За что подсудимые получили от 1,5 до 3 лет колонии, но сидеть там им не пришлось.

- В соответствии с пунктами 4 и 12 Постановления Государственной думы РФ «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» от 24.04.2015 суд освободил всех от назначенного наказания, и снял с них судимость, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Напомним, что отходы IV-V классов опасности, содержащие опасные химические вещества, хранились в промзоне «Обухово» на проспекте Обуховской обороны, между железной дорогой Мгинского направления и гаражами. Ежедневно злоумышленники зарабатывали по 100 тысяч рублей в ценах 2014 года.

Ущерб от их деятельности превысил два миллиарда рублей.