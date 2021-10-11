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Происшествия11 октября 2021 14:09

Школьник погиб под колесами поезда на станции в Пушкине

Трагедия произошла утром 11 октября
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Подросток погиб на переходе в Пушкине. Фото: СЗТП.

Подросток погиб на переходе в Пушкине. Фото: СЗТП.

14-летний школьник погиб утром 11 октября в Петербурге. Трагедия произошла на железнодорожной станции Царское Село в Пушкинском районе Города. Подросток пытался перейти пути пешеходному переходу, но попал под поезд.

- По предварительным данным, в 9:25 мальчик 2007 года рождения переходил пути на железнодорожном переходе станции и был сбит встречным локомотивом, - сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Сейчас ведомство ведет проверку и выясняет обстоятельства трагедии. По ее результатам будет дана оценка существующих мер предупреждения и действий сотрудников железной дороги.

Отметим, что на переходе стоят светофоры, которые предупреждают пешеходов о приближающемся поезде.