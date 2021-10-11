Два обгоревших трупа нашли в костре в лесопарке на Парашютной в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге в лесополосе на Парашютной улице нашли два обгоревших трупа. Их нашли после тушения пожара, который произошел рядом с дорогой на Каменку 10 октября 2021 года. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- В час ночи, приехав на вызов, в 500 метрах от пересечения улицы Парашютной и улицы Летчика Паршина, на пустыре возле лесного массива на месте костра в сильно обгоревшем состоянии были обнаружены тела мужчин, - рассказал источник.

На вид обоим мужчинам было примерно по 40 лет. При первом осмотре, следов насильственной смерти обнаружено не было.

Полицейские забрали с место ЧП две бутылки. Тела были направлены в морг для установления причин смерти, а также их личностей.