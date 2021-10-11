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Общество11 октября 2021 15:06

Правительство России дало денег на дешевые авиабилеты с Дальнего Востока в Петербург и Москву

На субсидирование 50 тысяч разовых перелетов выделили 490 миллионов рублей
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Полеты в Петербург с Дальнего Востока останутся доступными.

Полеты в Петербург с Дальнего Востока останутся доступными.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Правительство России продлило программу льготных авиаперелетов с Дальнего Востока и выделило дополнительные деньги на билеты до Петербурга и Москвы. Всего на эти цели потратят еще 490 миллионов рублей.

- Решение позволит сэкономить на авиаперевозках еще 50 тысячам человек. Билеты со скидками поступят в продажу в ближайшее время. Для этого Минтранс должен завершить все необходимые согласования и заключить соглашения с авиаперевозчиками, - сообщает пресс-служба правительства России.

В перечне льготных направлений числятся рейсы в Петербург из Благовещенска, Владивостока, Мирного, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Читы, Якутска. А также в Москву из Читы и Якутска и в Магадан, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Владивосток, Петропавловск-Камчатский из столицы.

Всего с начала года на субсидирование перелетов с дальнего Востока было выделено 5,5 миллиардов рублей.