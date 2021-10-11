Тепло и электричество в горевший жилой дом на Карповке в Петербурге вернут к вечеру 11 октября

Электричество и тепло в обгоревшем доме на Карповке вернут вечером 11 октября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Работы по восстановлению жизни в жилом доме на набережной реки Карповки, который охватил пожар вечером 9 октября, все еще продолжаются. По данным Смольного на 11 октября 2021 года электричество и тепло пока что вернули только в некоторые квартиры. Но обещают, что до конца дня все коммуникации будут восстановлены.

- Силами управляющей компании и Аварийно-восстановительной службы Жилищного комитета теплоснабжение и электричество возвращено в 12 квартир. Поступление тепла обеспечено по 49 стоякам, осталось подключить 21, - рассказали в Смольном.

Напомним, что огонь охватил мансарду и чердак дома. В итоге из 38 квартир пострадали 30, из них 14 коммунальных. Полностью огонь уничтожил квартиры, где проживали 16 человек. Им уже предоставлено временное жилье.