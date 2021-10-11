25 квартир пострадали в результате пожара в доме на Карповке в Петербурге

25 из 38 квартир в жилом доме на Карповке пострадали от пожара Фото: Артем КИЛЬКИН

Пожар в жилом доме 30 на набережной Карповки в Санкт-Петербурге, который произошел 9 октября 2021 года, пострадали 25 из 38 квартир. Об этом 11 октября рассказали в Смольном. Большая части из них - 14 - были коммунальными квартирами. Всего в доме проживает 76 семей, это 140 человек.

- В результате пожара полностью выгорело четыре квартиры, одна из них коммунальная. В уничтоженных огнем квартирах зарегистрированы 16 человек. Жертв пожара удалось избежать, - рассказали в городской администрации.

На данный момент 12 семей, которые обратились в администрацию Петроградского района, получили временное жилье. Семь из них отправились в социальный дом района, еще четыре разместились в маневренном фонде, а одна семья остановилась у родственников.

Управляющая компания занимается фиксацией размера материального ущерба, нанесенного жителям дома.